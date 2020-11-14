منصف السلاوي يبشر بقرب انطلاق عملية التلقيح بلقاح “فايزر” .. 20 مليون أمريكي سيستفيدون بنهاية العام و30 مليون شهريا في 2021

أعلن الدكتور منصف السلاوي، المكلف بتطوير لقاح كورونا، ليلة أمس الجمعة، عن قرب انطلاق عملية التلقيح ضد الوباء، متوقعا أن يبدأ ذلك انطلاقا من دجنبر المقبل.

وأكد السلاوي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عملية التلقيح ستتم بعد الحصول على كافة التراخيص من المؤسسات الأمريكية، لاسيما إدارة الغذاء والدواء FDA.

وأشار السلاوي إلى إمكانية تلقيح 20 مليون أمريكي في شهر دجنبر إذا تم الترخيص للقاح، فيما سيرتفع العدد مع دخول سنة 2021 ليتم تلقيح ما بين 25 مليون إلى 30 مليون أمريكي كل شهر.

وشدد المتحدث على أن تطوير اللقاح والإختبارات الخاصة به تمت مراجعتها من طرف مؤسسات مستقلة، ولم تخضع لأي تأثير سياسي، وذلك في إشارة إلى تزامن الإعلان عن اللقاح مع ظهور نتائج انتخابات الرئاسة.

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وإضافة اشتغال فريقه على لقاحات متعددة لكورونا، أشار السلاوي إلى أن الباحثين يعملون أيضا على تطوير علاجات للفيروس، بشراكة مع مؤسسات متخصصة، مرجحا إمكانية الحصول على لقاحين وعلاجين للوباء قبل نهاية هذا العام.

وكانت شركة صناعة الأدوية “فايزر” قد أعلنت، الاثنين، أن لقاحها أثبت فعاليته بنسبة تزيد عن 90 في المائة، في الوقت الذي تخطط الشركة للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء، والدواء الأمريكية بعد فترة وجيزة من مراقبة المتطوعين لمدة شهرين بعد الحصول على جرعتهم الثانية من اللقاح.