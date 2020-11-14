ريدوان ومحمد رمضان.. مشروع فني مشترك يلوح في الأفق

ظهر الموسيقي، والفنان المغربي، ريدوان، اليوم الجمعة، في صورة رفقة النجم المصري، محمد رمضان، في دبي الإماراتية.
الصورة، التي شاركها كل من ريدوان، ورمضان عبر حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وثقت لعشاء جمعهما، وبرفقتهما زوجة ريدوان، ليلى عبد العزيز، والاعلامية، والممثلة المصرية ماهيرا.
مصادر خاصة أفادت أن ريدوان يحضر لعمل رفقة محمد رمضان، الذي تجمعه به صداقة كبيرة، منذ مدة.
يذكر أن ريدوان كان قد خضع للحجر الصحي في الإمارات، حيث اكتشف إصابته بفيروس كورونا، واستمرت زيارته لها حتى بعد تعافيه، وإلى حدود الساعة.
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