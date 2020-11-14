الإنتخابات الأمريكية.. ترامب يلين مواقفه استعدادا للإقرار بالهزيمة.. وحصيلة بايدن ترتفع إلى 306 أصوات

حاز الديموقراطي جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، في مقابل 232 لغريمه الجمهوري دونالد ترامب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام أميركية كبرى الجمعة.

وعزّز بايدن تقدّمه على ترامب بفوزه في ولاية جورجيا المحسوبة تقليديّاً على الجمهوريّين، حسب ما أفادت شبكتا “سي ان ان” و”ايه بي سي”.

أمّا ترامب الذي كان حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي عندما هزم هيلاري كلينتون عام 2016، فقد أعلن فوزه ولاية كارولاينا الشماليّة، وفق “سي ان ان” و”ان بي سي”، ما يرفع حصيلته من أصوات المجمع الانتخابي إلى 232.

وفي تصريحات له من البيت الأبيض بثتها وسائل الإعلام، أقر ترامب أمس الجمعة على ما يبدو ولأول مرة بإمكانية وجود إدارة جديدة تحت قيادة بايدن لكنه لم يصل إلى حد التسليم بالهزيمة في السباق الانتخابي ولم يذكر منافسه الديمقراطي بالاسم.

وكان بايدن قد أعلن أنه هو الفائز في الانتخابات منذ أن تجاوزت الأصوات التي نالها بعد فوزه في ولاية بنسلفانيا عتبة الـ270 السبت.

كما أن ولاية جورجيا، وهي واحدة من خمس ولايات تَمكّن بايدن من انتزاعها من الجمهوريّين، لم يفز بها مرشّح ديموقراطي منذ عام 1992 عندما انتُخب بيل كلينتون رئيسا.

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وحصل ترامب على تقدّم مريح ببادئ الأمر في الولاية مع فرز أصوات المناطق الريفية، لكنّ النتائج بدأت تُصبح متقاربة مع بايدن بعد فرز أصوات مدينتي أتلانتا وسافانا.

ويتقدّم بايدن حاليّاً في جورجيا بنحو 14 ألف صوت، ومن المتوقّع إعادة إحصاء الأصوات يدويّاً الأسبوع المقبل، لكنّ عمليات التدقيق على مستوى الولايات لا يُتوقّع أن تقلب النتائج كما يرغب ترامب.

ولم تنجح حملة بايدن لاجتذاب السود في ولاية كارولاينا الشماليّة الجمهوريّة تقليديّاً، في التفوّق على القاعدة الصلبة الموالية لترامب من البيض وغير الجامعيين والريفيين.

وقال الفريق القانوني للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في ولاية جورجيا اليوم الجمعة إنه لا يتوقع أن تؤدي إعادة فرز الأصوات بشكل يدوي في الولاية إلى تغيير نتائج انتخابات الثالث من نونبر.

وقال محامي الحزب الديمقراطي مارك إلياس ، الذي كان يعمل مع الحملة الانتخابية في الولاية ، إنه بمجرد اكتمال إعادة الفرز ، لن يكون هناك مزيد من الشك حول نتيجة انتخابات الولاية.