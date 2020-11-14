تدخل الجيش في الكركرات.. طنجاويون: نفتخر بجنودنا لقد قدموا درسا لكل من تجرأ على وحدتنا الترابية- فيديو

فيديو: يونس المينوني

عبر مواطنون، في بطنجة، عن افتخارهم بالعملية التي قادتها القوات المسلحة الملكية، في المنطقة الحدودية “الكركرات”.

وثمن مواطنون في تصريحات لـ”اليوم 24″ هذه الخطوة التي قام بها الجيش، وقالوا إنها بمثابة درس لكل من تجرأ على الوحدة الترابية للمغرب.

وكان الجيش المغربي في منطقة الكركرات، تمكن أمس الجمعة، من استعادة حركة النقل المدني، والتجاري بين المغرب وموريتانيا، وإنهاء تحرشات “البوليساريو”، التي كانت تقف على عملية العرقلة.

وأعلنت القوات المسلحة الملكية تفاصيل تدخلها في منطقة الكركرات، لإعادة حركة النقل المدني، والتجاري بين المغرب، وموريتانيا، عقب ثلاثة أسابيع من عرقلة ميليشيات “البوليساريو”.

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وقالت القوات المسلحة الملكية، أمس الجمعة، إنه “على إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر مسلحة من البوليساريو في محور الطريق، الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية، وجمهورية موريتانيا الإسلامية، وتحريم حق المرور، انتقلت القوات المسلحة الملكية، ليلة الخميس/ الجمعة، إلى إقامة طوق أمني”.

وأوضحت القوات المسلحة أن الطوق الأمني “يهدف إلى تأمين تدفق البضائع، والأشخاص من خلال هذا المحور”.

وشدد الجيش المغربي على أن العملية المذكورة غير هجومية، ومن دون أية نية قتالية، وتمت وفقًا لقواعد واضحة للاشتباك، تتطلب تجنب أي اتصال بالناس المدنيين، وعدم اللجوء إلى استخدام السلاح إلا للدفاع عن النفس.