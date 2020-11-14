بعد الإمارات وقطر.. البحرين تعلن تضامنها مع المغرب وتؤيد عملية الكركرات

تتواصل مواقف الدول العربية المؤيدة للعملية التي نفذها الجيش المغربي لإعادة فتح معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، أمس الجمعة، حيث أعلنت البحرين دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وأمن أراضيها.

وأعربت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان نشرته بموقعها الرسمي، عن “دعم مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقًا للشرعية الدولية”.

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن “استنكارها الشديد للأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيات ”البوليساريو“ واستفزازاتها الخطيرة في معبر الكركرات في الصحراء المغربية”، والتي عدتها تشكل “تهديدا جديًا لحركة التنقل المدنية والتجارية، وتمثل انتهاكا للاتفاقات العسكرية ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأفاد البيان بأن الأعمال العدائية لجبهة البوليساريو الانفصالية، أجبرت المملكة المغربية على “إطلاق عملية لاستعادة حركة المرور في هذا المعبر الحيوي، بموجب السلطات المخولة لها، وبانسجام مع الشرعية الدولية”.

ويعد موقف البحرين الثالث من نوعه، بعدما أعلنت كل من الإمارات وقطر عن موقفهما الداعم للمغرب وتأييد العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية في الكركرات.