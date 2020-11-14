بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن زوجها تامر حسني-صورة

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اعلنت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، اليوم الجمعة، انفصالها عن النجم المصري تامر حسني، وتجهيزهما أوراق الطلاق.
وبعد وقت قصير من إعلانها للخبر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام ، قامت بسمة بوسيل بحذف القصة (ستوري) التي تتحدث فيها عن الأمر.
وجاء في منشور بسمة بوسيل:” يجب أن تعرفوا أننا منفصلين منذ مدة، ونحضر بأوراق الطلاق”.
يذكر أن تامر وبحسني سمة تزوجا في 2012 وأثمر زواجهما ثلاثة أطفال، هم تاليا وأمايا واَدم.
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