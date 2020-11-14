بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن زوجها تامر حسني-صورة

اعلنت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، اليوم الجمعة، انفصالها عن النجم المصري تامر حسني، وتجهيزهما أوراق الطلاق.

وبعد وقت قصير من إعلانها للخبر على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام ، قامت بسمة بوسيل بحذف القصة (ستوري) التي تتحدث فيها عن الأمر.

وجاء في منشور بسمة بوسيل:” يجب أن تعرفوا أننا منفصلين منذ مدة، ونحضر بأوراق الطلاق”.

يذكر أن تامر وبحسني سمة تزوجا في 2012 وأثمر زواجهما ثلاثة أطفال، هم تاليا وأمايا واَدم.