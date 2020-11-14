طقس اليوم السبت.. نزول أمطار أو زخات محليا معتدلة بالمرتفعات

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، نزول أمطار أو زخات محليا معتدلة بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستتشكل سحب كثيفة بالسايس والريف ومنطقة طنجة وغرب الواجهة المتوسطية، مع نزول قطرات متفرقة أو أمطار ضعيفة متفرقة.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا في مجموع أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وجنوبية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشرقي إلى متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ولماس، وما بين 15 و20 درجة بالسايس والساحل المتوسطي و سوس والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 20 و25 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستترأجح درجات الحرارة العليا ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و19 بالجنوب-الشرقي والواجهة المتوسطية، وما بين 19 و24 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط وولماس والسهول والسواحل الشمالية، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الوسطى والسواحل الوسطى والجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين مهدية وطرفاية وما بين بوجدور ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.