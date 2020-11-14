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شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية: حصول تركيا وقطر على إف 35 يتسبب في تردي المنطقة بمزيد من الاضطرابات والان مع التفاصيل
السبت 14 نوفمبر 2020
أكد محلل سياسي عربي، أن العلاقات العسكرية بين قطر وإيران، من التكامل والشمولية ما يجعل أي اتفاق لإمداد الدوحة بمقاتلات أف-35 الأمريكية سبباً في تردي المنطقة في مزيد من الاضطرابات.
وأوضح المحلل الذي رفض كشف اسمه، أن قطر تسعى لعرقلة العمل باتفاقيات السلام الموقعة أخيراً بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل، وفقا لموقع 24.
ويخلص المحلل إلى أن وصول المقاتلات الأمريكية من طراز أف -35 إلى يد قطر يعني أن هذا النوع من الأسلحة المتطورة أصبح في الأيدي الخطأ، ما قد يؤدي إلى شرق أوسط غير مستقر.
وكشفت تقارير صحفية ان وصول مقاتلات اف 35 الى يد تركيا وقطر يزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمهما للارهاب.
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