تقارير صحفية: حصول تركيا وقطر على إف 35 يتسبب في تردي المنطقة بمزيد من الاضطرابات

السبت 14 نوفمبر 2020

أكد محلل سياسي عربي، أن العلاقات العسكرية بين قطر وإيران، من التكامل والشمولية ما يجعل أي اتفاق لإمداد الدوحة بمقاتلات أف-35 الأمريكية سبباً في تردي المنطقة في مزيد من الاضطرابات.



وأوضح المحلل الذي رفض كشف اسمه، أن قطر تسعى لعرقلة العمل باتفاقيات السلام الموقعة أخيراً بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل، وفقا لموقع 24.

Advertisements

ويخلص المحلل إلى أن وصول المقاتلات الأمريكية من طراز أف -35 إلى يد قطر يعني أن هذا النوع من الأسلحة المتطورة أصبح في الأيدي الخطأ، ما قد يؤدي إلى شرق أوسط غير مستقر.

وكشفت تقارير صحفية ان وصول مقاتلات اف 35 الى يد تركيا وقطر يزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمهما للارهاب.