شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تبدأ تبادل جثث قتلى "قره باغ" مع أرمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أذربيجان تنفيذ أول عملية لتبادل جثث عسكريين قتلى مع الجانب الأرمنى فى منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الجانبين.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن قواتها سلمت إلى الجانب الأرمنى جثث عدد من العسكريين الأرمن الذين قتلوا خلال المعارك فى محيط مدينة (شوشا) الاستراتيجية، مقابل تسلمها جثث 6 عسكريين أذربيجانيين سقطوا فى المنطقة نفسها.. لافتة إلى أن العملية نفذت بوساطة ومشاركة قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة فى قره باغ.

وأشارت إلى أن العملية نفذت بناء على البند الثامن فى الإعلان المشترك بشأن وقف الأعمال القتالية فى قره باغ الذى صدر مؤخرا عن رئيسى أذربيجان إلهام علييف وروسيا فلاديمير بوتين ورئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا برعاية روسيا فى 9 نوفمبر الجارى اتّفاقا لوقف إطلاق النار فى منطقة قره باغ.