سلوفاكيا تشترط تحليل "بي سي أر" لدخول الوافدين

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وأعلنت هيئة الصحة في البلاد مساء الجمعة أن الاختبار يجب أن يكون قد تم إجراؤه قبل مدة لا تزيد عن 72 ساعة.
وتنطبق القاعدة الجديدة على كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء فنلندا واليونان، اللتين تم وضعهما في قائمة من 10 دول تعتبر منخفضة الخطورة، إلى جانب الصين واليابان.
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