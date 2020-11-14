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سلوفاكيا تشترط تحليل "بي سي أر" لدخول الوافدين

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قررت سلوفاكيا مطالبة الوافدين إليها من معظم دول الاتحاد الأوروبي تقديم اختبار سلبي لتحليل (بي سي ار) الخاص بفيروس المستجد اعتبارا من بعد غد الاثنين.

وأعلنت هيئة الصحة في البلاد مساء الجمعة أن الاختبار يجب أن يكون قد تم إجراؤه قبل مدة لا تزيد عن 72 ساعة.

وتنطبق القاعدة الجديدة على كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء فنلندا واليونان، اللتين تم وضعهما في قائمة من 10 دول تعتبر منخفضة الخطورة، إلى جانب الصين واليابان.

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