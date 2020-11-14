شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتيح للعمانيين التنقل عبر المنافذ البرية والان نبدء بالتفاصيل
ويشترط على مواطني السلطنة إبراز نتيجة فحص (PCR) سلبية على أن يكون الفحص المسبق من مختبرات معتمدة في سلطنة عمان وأن تكون مدة صلاحية الفحص لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ القيام بالفحص، والالتزام بإجراء فحص كوفيد 19 في المنافذ عند الوصول واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب البروتكولات المعتمدة بالإضافة الى تثبيت تطبيق الحصن، كما يلتزم الزوار من موطني السلطنة بإجراء فحص (PCR) في اليوم الرابع في حالة البقاء لأربعة أيام متتالية داخل الدولة.
كما نوهت إلى أن إجراءات الحجر الصحي للزوار القادمين من خارج الدولة تسري حسب الإجراءات المحلية المتبعة في مختلف إمارات الدولة.
وفي حالة الفحص عند المنفذ وكانت النتيجة إيجابية ستطبق إجراءات عدم السماح بدخول الدولة وذلك حسب الإجراءات الدولية المتبعة.
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