ضبط كدس للعتاد معد للتهريب في ميسان

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، السبت، عن ضبط كدس للعتاد معد للتهريب في محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بقسم استخبارات الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع فرقة الرد السريع تمكنت من ضبط كدس للعتاد معد للتهريب ضمن ناحية العزير بمحافظة ميسان والذي أحتوى بداخلة على هاون عيار (٦٠) واخر عيار (٣٢) و (٣٢ )صاعق هاون و (٢٢)رمانة دفاعية".



وأضافت أنه "تم رفع المواد بدون حادث يذكر".



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