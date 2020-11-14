جدول مزدحم... تعرف على مواعيد مباريات اليوم

يلتقي منتخب مصر نظيره توجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

فيما يلتقي منتخب البرتغال نظيره فرنسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري الأمم الأوروبية، المقرر إقامتها على ملعب النور.



ووديًا يلتقي منتخب السعودية نظيره جامايكا، في إطار الاستعدادات للمنافسات المقبلة.

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا

تُقام مباراة بنين وليسوتو، في السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

تُقام مباراة جمهورية الكونغو وأنجولا، في العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

تُقام مباراة مصر وتوجو في العاشرة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة قناة beIN Sports HD 7.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية



تُقام مباراة مالطة وأندورا، في الخامسة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تُقام مباراة البرتغال وفرنسا، في العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

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تُقام مباراة السويد وكرواتيا، في العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

تُقام مباراة ألمانيا وأوكرانيا، في العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

تُقام مباراة سويسرا وإسبانيا، في العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد المباريات الودية الدولية

تُقام مباراة السعودية وجامايكا، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD.

تُقام مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية، في الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد.

