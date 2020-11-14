البرلمان يُحرّك 13 شكوى جزائية بحق الصجري

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، السبت، عن تحريك 13 شكوى جزائية بحق النائب علي الصجري، بسبب نشره "خطابات تسقيطية" ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي. وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في إطار متابعتها للتصريحات المتعلقة بمجلس النواب، فقد تبين للدائرة الاعلامية في المجلس قيام النائب (علي عبد الله حمود الصجري) بنشر خطابات اتهامية تسقيطية عبر وسائل التواصل الاعلامي المختلفة يتهم فيها رئيس مجلس النواب باتهامات باطلة لا اساس لها من الصحة ولا دليل عليها".



وأضافت أن "ذلك يشكل جريمة قذف وسب وتشهير واهانة لرئيس السلطة التشريعية فقد تولت الدائرة القانونية في مجلس النواب تحريك 13 شكوى جزائية بحق الموما اليه حتى الان بعد ان عجز عن اثبات اتهاماته المأزومة وافتراءاته المجرد عن اي دليل او بينة".

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