القبض على 'آمر مفرزة قاطع شمال بهرز' التابع لـ'داعش' في بغداد

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي عمل امر مفرزة ما يسمى قاطع شمال بهرز في منطقة الدورة ببغداد".وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وشغل المنصب أعلاه كما واشترك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة العصابات الإجرامية على المحافظة قبل عمليات التحرير".

وتابعت الوكالة أنه "تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

