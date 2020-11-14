'الضفادع البشرية' تحبط تهريب مخدرات في عمق أهوار ميسان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن إحباط تهريب 100 كغم من المخدرات بعملية إنزال جوي بـ"الضفادق البشرية" في عمق الأهوار الشرقية لمحافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناء على معلومات استخبارية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ أبطال فرقة الرد السريع بإسناد أبطال طيران الجيش إنزالاً بالضفادع البشرية في عمق الأهوار الشرقية لمحافظة ميسان (هور أم النعاج)"، مبينة أن "الانزال رافقه تحرك قوة بالزوارق على أهداف يستخدمها المهربون من تجار المخدرات".



وأضافت أنه "تم العثور على 100 كغم من المخدرات كان مخطط ان يتم ادخالها وتهريبها عبر مركز مدينة العمارة"، مبينة أنه "بعد تنفيد الواجب عادت القوة إلى قواعدها بسلام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية أصوليا بالمواد المضبوطة".

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