اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية فيما استقرت بالاسواق المحلية اليوم السبت (14 تشرين الثاني 2020). وسجلت بورصة الكفاح 125.000 دينار مقابل 100 دولار امريكي، وهي نفس اسعار سعر صرف الدولار ليوم الخميس الماضي التي سجلت 124.950 دينار لكل 100 دولار. اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فكانت : سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار.



سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار. سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار. وسجلت اسعار الصرف في محافظة البصرة 125.100 دينار لكل 100 دولار. فيما سجلت اسعار الصرف في محافظة السليمانية 125.250 دينار لكل 100 دولار.

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