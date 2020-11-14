سلطات الدوحة تعتقل قطريين انتقدوا ظلم النظام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية القطرية، مساء الجمعة، اعتقال عدد من المواطنين بعد أن زعمت أنهم متهمون "بإثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع".

ويأتي هذا فيما كشف معارضون قطريون أن الاعتقالات جرت على خلفية انتقادات وجهها المعتقلون للنظام الحاكم، خصوصا في ملف التجنيس، وشكواهم من استيلاء شخصيات من الأسرة الحاكمة على ممتلكاتهم وأراضيهم عنوة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في سلسلة تغريدات في حسابها بموقع "تويتر" إنها قامت بضبط عدد من المواطنين واتهمتهم "بإثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد واستخدام متكرر لمفردات عنصرية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الاعتقالات في أعقاب تداول مقاطع فيديو رصدتها ”الخليج 365” لمواطن قطري يدعى لحدان بن راشد آل ربيعة الكواري يتهم فيها وزير الداخلية الأسبق خالد بن حمد آل ثاني بالاستيلاء على بيوت والده وعمه رغما عنهما لزيادة مساحة مزرعته.

وأكد أنه لن يصمت بعد اليوم على الظلم الذي يتعرض له ما وصفهم بأهل قطر الأصليين، متسائلا: "أين القانون؟ أين حقوق الإنسان من الظلم الذي وقع على أهل قطر الأصليين.. نريد حقوقنا".

ووجه انتقادات شديدة للنظام الحاكم على خلفية ملف التجنيس، قائلا إنهم "يجنسون من إيران ويعطونهم جوازات"، في حين يقومون بالاستيلاء على ممتلكات أهل قطر.

وأعاد الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، المعارض للنظام الحالي، مقاطع فيديو ابن ربيعة، وغرد قائلا: "عندما يظلم المظلوم في قطر ولا يجد من ينصفه ويترك لكل مسؤول غير مسؤول فذلك فساد مفسد لأحوال الناس وكأنهم عينوه لتعذيبهم وليس لخدمتهم".





وأردف: "اللهم اجعلنا مِن من ينصفون ويأخذون حقوق المظلوم من الظالم".

بدوره غرد المعارض القطري راشد بن سالم بن قطفة الفهاد المري معلقا على تغريدات الداخلية القطرية، متهما الحكومة بالتمييز وزرع العنصرية داخل المجتمع.

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وقال في هذا الصدد: "المجتمع في قطر غير عنصري سوى (سواء) بدو ولا حضر سوى قبائل أو عوائل، ولكن الحكومة هي اللي تزرع العنصرية بين الشعب في التمييز بينهم في التوظيف والعلاج والأراضي والابتعاث. وإعطاء المجنس مميزات أكثر منهم".

ودعا إلى "محاكمة المسؤول عن ذلك في الحكومة وليس الشعب الذي يعاني من التمييز في كل شيء".

وتابع: "الآن بعدما التفت قبائل قطر وعوائلها على بعضها قتلوا المجتمع الواحد، لماذا لم تقولوا المجتمع واحد في التوظيف والعلاج والأراضي والابتعاث والمناصب هل هذه ليس بزرع العنصرية؟".





وتساءل: "أين اللصوص.. لم نسمع بمحاسبتهم مثل باقي الشعب؟".

ودافع عن ابن ربيعة قائلا: "كلنا لقطر ننتمي ولكن ابن ربيعه ما تكلم (لم يتكلم) إلا من الظلم وحتى لو خانه التعبير في التهجم على قبائل قطر، لا ألومه حرقة الظلم تجعل الواحد يتهجم على القريب والبعيد، وممكن لكي يوصل صوته".

وبين أنه سبق أن جرب الظلم من الحكومة في نفسه وأسرته (رفض علاج ابنه واعتقال والده).

وتابع: "كلنا لقطر ننتمي كلام صحيح ولكن هل قطر تنتمي لشعبها الأصيل أم لكل مجنس ومرتزق، وابن ربيعة حرقة الظلم طلعته (أخرجته) من طوره".

وأردف: "الشعب تعب من الظلم وطلع من الصمت".