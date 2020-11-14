بسبب دعمهما للإرهاب.. حصول قطر وتركيا على مقاتلات أف-35 يُزعزع استقرار المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محلل سياسي عربي، أن العلاقات العسكرية بين قطر وإيران، من التكامل والشمولية ما يجعل أي اتفاق لإمداد الدوحة بمقاتلات أف-35 الأمريكيةن سبباً في تردي المنطقة في مزيد من الاضطرابات.



Advertisements

وأوضح المحلل الذي رفض كشف اسمه، أن قطر تسعى لعرقلة العمل باتفاقيات السلام الموقعة أخيراً بين الإمارات والبحرين، وإسرائيل، وفقا لموقع 24.

ويخلص المحلل إلى أن وصول المقاتلات الأمريكية من طراز أف -35 إلى يد قطر يعني أن هذا النوع من الأسلحة المتطورة أصبح في الأيدي الخطأ، ما قد يؤدي إلى شرق أوسط غير مستقر.

وكشفت تقارير صحفية ان وصول مقاتلات اف 35 الى يد تركيا وقطر يزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمهما للارهاب.