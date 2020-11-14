وزيرة الصحة تتفقد منشآت طبية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - رضا السيد:

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، جولة تفقدية لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة استعدادات المحافظة النهائية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي.

وتفقدت وزيرة الصحة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة طب أسرة رأس مسلة التابعة لمدينة رأس سدر، وتابعت أقسام الوحدة المختلفة، واطلعت على التجهيزات الخاصة بالوحدة، وزارت سكن الأطباء، الذي جرى تصميمه وتجهيزه على أعلى مستوى.

وراجعت الوزيرة معدل التسجيل لملفات طب الأسرة بالوحدة، وبلغ إجمالي عدد الملفات ٢٩٠٠، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019.

ووجهت وزيرة الصحة بسرعة استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية بالوحدة، والانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية واختبارها، بالإضافة إلى اختبار كافة أنظمة الإلكتروميكانيك لتشغيل الوحدة، من أنظمة استدعاء آلي، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للتشغيل التجريبي للوحدة بالمنظومة الجديدة.

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وقالت وزيرة الصحة إنه جرى تطوير وحدة طب أسرة رأس مسلة بتكلفة ١٧مليون جنيه، لخدمة أكثر من ٥ آلاف مواطن، وتقدم خدمات طب الأسرة، صحة الأم والطفل، مختلف أنواع التحاليل، عيادات أسنان، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي.

وتابعت: تعد الوحدة الصحية برأس مسلة إحدى وحدات الجيل الثاني، التي تدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بعد، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقى الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، بالإضافة إلى أن صيدلية الوحدة تمتاز بنظام مميكن لربط أرصدة الوحدة الاحتياطية لتعويض أي نقص في الأدوية.

كما تدعم الوحدة إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات، وحذف وإضافة أفراد الأسرة، ونظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات، وإتاحة خدمة "الواي فاي" لكافة المواطنين المترددين على الوحدة، والعاملين بها.

ومن المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان، عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بمحافظة جنوب سيناء، للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، ومتابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.