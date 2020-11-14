القوى العاملة: تعيين 466 شاباً بمحافظة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر 466 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1189 شاباً منهم 17 من ذوي الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 420 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة منهم 6 شهادات لذوي القدرات.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بإعتماد صرف مبلغ مليون و 359 ألفاً و 500 جنيه منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وعددهم 2719 عاملاً، كما تم عمل رعاية صحية لـ 123 عاملا وعاملة بإجمالي 59 ألفاً و 410 جنيهات.

Advertisements

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، أوضح فيه أن في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 213 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 23 محضراً، كما تم بحث شكوتين وأخرى ما زالت تحت البحث، كما تم عقد ندوة عمالية بأحد المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها خلال الشهر.

وفي في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 69 منشأة، وإعادة التفتيش على 88 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 82 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم بدء الدورات التدريبية على مهن السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب.

كما تلقت المديرية 16 شكوى عمالية تم تسوية 5 منها ودياً، و11 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 266 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.