أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-وكالات: صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.66% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع. وارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1889.2 دولار في نهاية تداولات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج. واليوم والغد إجازة رسمية بالبورصات العالمية.

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