محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:
قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة في قنا، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن حصيلة ضحايا حادث تصادم أتوبيس احتفالات مولد مارجرجس بلغت حالتي وفاة، هما أية محمد سلامة سعيد، 15 عامًا، وإبراهيم علي النوبي، 20 عامًا، فيما أصيب 39 آخرين.
وأضاف تواضروس، أنه جرى خروج 35 مصابًا من المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، وتبقى 4 حالات حالتهم الصحية متوسطة، ويجري تقديم الخدمات العلاجية لهم من قبل الأطباء.
اقرأ أيضًا..
بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 38 في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بقنا
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل صحة قنا: وفاة 2 وإصابة 39 في حادث أتوبيس مارجرجس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.