وكيل صحة قنا: وفاة 2 وإصابة 39 في حادث أتوبيس مارجرجس

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة في قنا، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن حصيلة ضحايا حادث تصادم أتوبيس احتفالات مولد مارجرجس بلغت حالتي وفاة، هما أية محمد سلامة سعيد، 15 عامًا، وإبراهيم علي النوبي، 20 عامًا، فيما أصيب 39 آخرين.

وأضاف تواضروس، أنه جرى خروج 35 مصابًا من المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، وتبقى 4 حالات حالتهم الصحية متوسطة، ويجري تقديم الخدمات العلاجية لهم من قبل الأطباء.

اقرأ أيضًا..

بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 38 في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بقنا