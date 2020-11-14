وزارة الصحة الجزائريّة تنفي وجود إكتظاظٍ بمستشفيات العاصمة

نفت وزارة الصحة الجزارية تسجيل أي إكتظاظ على مستوى مستشفيات العاصمة.

وأكد المدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات بوزارة الصحة، إلياس رحال، في تصريح للإذاعة الوطنية توفر 807 أسرّة شاغرة بمصالح كوفيد -19 إلى غاية يوم أمس الخميس.

وقال إلياس رحال بخصوص تخصيص خيم للمصابين بفيروس كورونا بمستشفى بئر طرارية بالعاصمة، إن "الإشكال تنظيمي لا غير".

كما تابع رحال أن الأوكسجين متوفر بكل مستشفيات البلاد.

وأضاف "10 في المائة من المرضى فقط يحتاجون هذه الأجهزة".

النهار أونلاين