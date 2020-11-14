ما هو السيناريو "الكابوس" في يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد؟

طرحت صحيفة ”تايمز“ البريطانية تساؤلات حول ما إذا كان الدستور الأمريكي يستطيع الصمود أمام هجوم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك في أعقاب فوضى تلت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أسفرت عن انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب الرئيس، إلا أن ترامب رفض الاعتراف بالنتائج، وقرر الطعن فيها.

وقالت إن المشهد يمكن أن يكون ضبابيا يوم تنصيب الرئيس الأمريكي القادم، في الـ20 من شهر جانفي 2021. وتساءلت الصحيفة، هل سيكون دونالد ترامب، الذي لا يزال لديه الأمل في الولايات التي طعن في نتائجها، ويدعمه في ذلك الجمهوريون، وكذلك نائبه مايك بنس؟