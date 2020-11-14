184 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة 184 ألفا و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1431 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت أن إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 10 ملايين و737 ألفا و335 إصابة، فى
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