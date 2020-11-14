2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

أعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل 2165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 354 ألفا و461 إصابة.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وحتى هذه اللحظة وصل إلى 7109 وفيات وذلك بعدما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وتعافى من الفيروس حتى الآن 322 ألفا و414 شخصا، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس 24 ألفا و938 إصابة. و461 إصابة.وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة وحتى هذه اللحظة وصل إلى 7109 وفيات وذلك بعدما تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية.وتعافى من الفيروس حتى الآن 322 ألفا و414 شخصا، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس 24 ألفا و938 إصابة.

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