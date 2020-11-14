حاكم ولاية نيفادا الأمريكية يصاب بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيفادا الأمريكية ستيف سيسولاك إصابته بفيروس كورونا .

وقال سيسولاك - في تغريدة أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - إنه لم يكن يعاني من أي أعراض وإن ثبوت إصابته جاء خلال

كشف روتيني (سريع).وبعد ظهور النتيجة الإيجابية، خضع سيسولاك لاختبار جزيئي ( PCR) ما زال في انتظار نتيجته.وحث سيسولاك سكان نيفادا على البقاء في منازلهم بقدر الإمكان، لتفادي التقاط العدوى المتزايدة بشكل كبير.وحاكم ولاية نيفادا هو ثالث شخص في مكتبه تتم إصابته بالفيروس منذ أوائل أكتوبر.ويأتي إعلان سيسولاك في اليوم الذي أبلغت فيه ولاية نيفادا عن 1857 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، وهو أعلى إجمالي في يوم واحد منذ بداية الوباء.