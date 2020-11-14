44 ألفا و684 إصابة جديدة بكورونا في الهند

أعلنت الهند اليوم السبت تسجيل 44 ألفا و684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و520 حالة وفاة جديدة على مدار ال(24) ساعة الماضية.
وأظهرت البيانات - التي نشرتها وزارة الصحة الهندية،
ووفقا لأحدث البيانات الصحية، فإن هناك 480 ألفا و719 حالة إصابة نشطة بالفيروس في البلاد، بينما تعافى من الفيروس 8 ملايين و163 ألفا و572 شخصا.
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