قضية الكركرات.. فرنسا تدعو “لفعل كل ما يمكن تجنبا للتصعيد” في الصحراء المغربية

دعت فرنسا في وقت متأخر من ليلة أمس، إلى “فعل كل ما يمكن تجنبا للتصعيد” في الصحراء المغربية، بعد إطلاق المغرب عملية عسكرية اعتبرت البولسياريو أنها أنهت وقف إطلاق النار، المعمول به بين الجانبين منذ 30 عاما.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس، إن “فرنسا تدعو اليوم إلى فعل كل ما يمكن لتجنب التصعيد والعودة إلى حل سياسي في أقرب وقت”.

وكان بلاغ للخارجية المغربية، أكد أن المغرب تريث في اتخاذ أي خطوة لإعطاء فرصة للمساعي التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل.

ويتشبث المغرب، بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكدا على أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تروم، على وجه التحديد، تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.