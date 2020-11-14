“التقدم والاشتراكية” يعبر عن دعمه الكامل لتدخل القوات المسلحة الملكية بالكركرات

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن دعمه الكامل لتدخل القوات المسلحة الملكية بالمنطقة العازلة للكركارات في الصحراء المغربية، مؤكدا أنها عملية “شرعية ومشروعة وضرورية”.

وأعلن الحزب في بيان لمكتبه السياسي تلقى “اليوم 24” نسخة منه، دعمه لكل الخطوات التي “تضطر بلادنا إلى اتخاذها، بغاية تأمين حدودنا الوطنية، ولأجل الحفاظ على سلاسة وأمن العبور بالمنطقة العازلة الكركارات في الصحراء المغربية”.

وأشاد الحزب بما سماه “النجاح البين والمهنية الكبيرة والنجاعة الفائقة” التي تميز بها تدخل القوات المسلحة الملكية وما أسفر عنه من “إعادة تأمين العبور بالمنطقة وإفشال المخطط البئيس لأعداء وحدتنا الترابية في تغيير الوضع القائم بالمنطقة”.

كما حمل البيان المسؤولية كاملةً ل”ميليشيات البوليساريو ولمن يدعمها في السر والعلن من خصوم وحدتنا الترابية، بخصوص كل ما يمكن أن تؤول إليه الأمور مستقبلاً”، في إشارة إلى الجارة الجزائر.

واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن “خطوة بلادنا، هذا اليوم، تندرج ضمن ضرورة حماية حوزة التراب الوطني التي يُجمع عليها المغاربة قاطبةً، بحزم وصرامة وتصميم”، مجددا انخراطه التام في مقاربة البلاد لتطورات الوضع بالصحراء المغربية، وأعلن مواصلة تعبئته وراء الملك محمد السادس، من أجل “الدفاع عن حوزة الوطن وصون سيادة بلادنا على كافة ترابه”.