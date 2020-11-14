زهير بهاوي يوزع الورود في قسم كورونا في مستشفى تطوان- فيديو

زار الفنان زهير بهاوي مستشفى سانية الرمل، للتعبير عن تقديره للأطره الطبية، الساهرة على قسم كورونا، وتقديم الدعم النفسي للمصابين.

وشارك زهير بهاوي، الجمعة، مقطع فيديو، وثق لزيارته لقسم كوفيد – 19 في المستشفى المذكور، رفقة فريق عمله، حاملا معه ورودا أهدها إلى الصفوف الأمامية، التي تواجه جائحة كورونا، ولبعض المصابين بالفيروس.

بهاوي قال حول زيارته المذكورة :”سعادتي لا توصف وأنا بين أحضان النزلاء، والمشرفين، والأطر الصحية لمستشفى سانية الرمل قسم كورونا”.

وأضاف الفنان، ابن مدينة تطوان، في تعليقه على مقطع الفيديو: “في إطار زيارة صلة الرحم لأبناء مدينتي تطوان، أشكركم على حسن الاستقبال، وتلك اللحظات المليئة بالمحبة، فما يخرج من القلب يصل إلى القلب، اللهم ارفع عنا الوباء، وجنبنا البلاء، اللهم اشفي مرضانا واحفظ بلدنا”.

وكان بهاوي قد كرم سابقا عمال النظافة، الذين استمر عملهم زمن الحجر، من خلال عمل فني حمل عنوان” أنا نجري”.