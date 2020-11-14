الأمم المتحدة: اتفاق على تنظيم انتخابات في ليبيا في 24 دجنبر 2021

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز مساء الجمعة، أن المندوبين الليبيين المجتمعين في تونس في إطار مفاوضات برعاية الأمم المتحدة توصلوا إلى اتفاق ينص على “إجراء انتخابات وطنية” في 24 دجنبر 2021.

وقالت وليامز، في مؤتمر صحافي عبر الانترنت، “اتفق المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي على تنظيم انتخابات وطنية في 24 دجنبر المقبل”.

وتواصلت المباحثات الليبية في تونس اليوم الجمعة، باشراف الأمم المتحدة وحضور 75 مشاركا، من أجل مناقشة توزيع السلطة بعد إعلان الاتفاق على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهرا، في وقت خلص اجتماع اللجنة العسكرية في سرت الليبية إلى الاتفاق على سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من خطوط التماس.

وانعقدت عدة جولات تفاوضية بين طرفي النزاع في ليبيا منذيونيو الفائت.

وتنتشر في ليبيا فصائل مسلحة كثيرة، توالي معسكرين رئيسيين: حكومة الوفاق الوطني ومقرها العاصمة طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يدعمها المشير النافذ خليفة حفتر.

ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين شخصيات تعهدت بعدم المشاركة في المؤسسات التي سيتم انتخابها، وهو يهدف إلى إخراج البلاد من الفوضى المستمرة منذ انهيار نظام معمر القذافي في العام 2011.