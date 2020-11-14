إثيوبيا تتهم جبهة "تجراي" بقصف بحردار وغوندر شمال البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال فريق الطوارئ التابع للحكومة الإثيوبية إن جبهة تحرير تجراي قصفت مطارين في مدينتين شمال البلاد.

وأوضح فريق الطوارئ إن جبهة تجراي أطلقت صاروخين باتجاه مدينتي بحر دار وجوندر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ما ألحق أضرارا بمطاري المدينتين.

وأشار إلى أن جبهة تحرير تجراي تسعى لإحداث أوسع تخريب ممكن قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وبدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في إقليم تجراي أوائل الشهر الجاري، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.

وفي وقت سابق الجمعة، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، "إنقاذا لأرواحهم".

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الإثيوبي أن قواته سيطرت على مدينة الحمرة وضواحيها في الإقليم.