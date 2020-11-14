القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال فريق الطوارئ التابع للحكومة الإثيوبية إن جبهة تحرير تجراي قصفت مطارين في مدينتين شمال البلاد.
وأوضح فريق الطوارئ إن جبهة تجراي أطلقت صاروخين باتجاه مدينتي بحر دار وجوندر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ما ألحق أضرارا بمطاري المدينتين.
وأشار إلى أن جبهة تحرير تجراي تسعى لإحداث أوسع تخريب ممكن قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وبدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في إقليم تجراي أوائل الشهر الجاري، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.
وفي وقت سابق الجمعة، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، "إنقاذا لأرواحهم".
والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الإثيوبي أن قواته سيطرت على مدينة الحمرة وضواحيها في الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تتهم جبهة "تجراي" بقصف بحردار وغوندر شمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.