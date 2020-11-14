محكمة ترفض طلباً جمهورياً بحجب آلاف الأصوات عبر البريد في بنسلفانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 نوفمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 41 دقيقة

يحاول الحزب الجمهوري اللجوء إالى القضاء على أمل تغيير بعض النتائج بعد خسارته للانتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة .

رفضت محكمة استئناف فيدرالية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا محاولة لأحد المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونغرس لحجب تسعة آلاف وثلاثمائة صوت، وصلت إلى مراكز الفرز بعد الثالث من نوفمبر.

وكان جمهوريون في الولاية قد طالبوا المحكمة العليا بالنظر في القضية. يذكر أن المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا أقرت في وقت سابق بالسماح باستلام بطاقات الاختراع عبر البريد حتى السادس من نوفمبر أي بعد ثلاثة أيام من يوم الافتراع.

من جهة أخرى، أعلنت شركة محاماة أميركية انسحابها من الدعوى الفيدرالية التي رفعتها نيابة عن الرئيس، دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا، على خلفية اتهامات بوقوع تزوير في فرز الأصوات، خلال نوفمبر الجاري.

وأوضحت شركة “بورتر رايت موريس آند آرثور”، أنها توصلت إلى اتفاق ثنائي مع الجهة المدعية أي حملة الرئيس ترامب.

وأكدت الشركة أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أكد أنه من الأفضل ومن مصلحة الدعوى أن تقوم بهذا الانسحاب.

وبحسب “نيويورك تايمز”، فإن هذا الانسحاب يأتي بعد يوم واحد فقط من مقال كشفت فيه عن وجود خلاف داخلي عميق في الشركة بشأن تبني هذه الدعوى.