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شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 محافظة تركية والان مع التفاصيل
السبت 14 نوفمبر 2020
كشفت النائب من حزب الشعب الجمهوري عن إسطنبول، غمزة أكوش إلاجازدي، تخطي عدد نزلاء السجون في تركيا عدد سكان 27 محافظة تركية.
وقالت النائب: "هل هذا كان كافيًا؟ بالطبع لا، إنهم يخططون لافتتاح 39 سجنًا جديدًا في 2021، يبدو أن الحكومة تخطط لإنشاء مدينة سجون حضرية جديدة" وفق ما نقل موقع "تركيا الآن"، عن جريدة "يون خبر" التركية.
وأشارت البرلمانية إلى أن ميزانية 2021 للسجون في تركيا تبلغ 9.6 مليارات ليرة تركية، وقالت "الميزانية التي خصصت للسجون تفوق ميزانيات وزارة التجارة، والشؤون الخارجية، والصناعة، والتكنولوجيا، والثقافة، والسياحة، والبيئة، والطاقة والموارد الطبيعية".
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