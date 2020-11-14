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مليشيا الحوثي تفرض جبايات باهضة على المراكز الصحية في إب
السبت 14 نوفمبر 2020
فرض مجلس طبي غير معروف في محافظة إب، وسط، جبايات هائلة على الأفراد العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة.
ولا يعرف أحد من هو هذا المجلس ولا طبيعة عمله ولا هويته ولا كيف أُنشئ ولا لماذا أنشئ؟ ولم يعرف عنه إلا السندات المالية.
وأظهرت سندات رسمية موقعة باسم المجلس الطبي عن استلامه مبلغ 42 ألف ريال يمني عن كل موظف في أي مؤسسة حكومية أو خاصة من حملة البكالوريوس، ومبلغ 25 ألف ريال من حملة الدبلومات.
وقال إبراهيم حمود عسقين الناشط الحقوقي إن تلك اللجان التي تفرض الجبايات على الناس لم يسمح لها في صنعاء وذمار وسمح لها في إب.
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