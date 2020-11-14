الشرطة الكندية تعلن انتهاء عملية احتجاز الرهائن

السبت 14 نوفمبر 2020

أعلنت شرطة مدينة مونتريال الكندية، السبت، انتهاء عملية إخلاء أحد المباني بحي سانت لوران، عقب حادث احتجاز رهائن.



وأكدت شرطة مدينة مونتريال، أن الوضع الآن مستقر ولا يوجد إصابات خلال عملية تحرير الرهائن.

وفي وقت سابق مساء الجمعة، أكدت وسائل إعلام كندية، احتجاز عشرات الرهائن أعلى مبنى في حي سانت لوران بمدينة مونتريال، فيما ذكرت الشرطة أنها تتعامل مع حادث أمني وطلبت الابتعاد عن هذه المنطقة.

وكتبت شرطة مونتريال على "تويتر": "هناك عملية جارية للشرطة في زاوية سان لوران وسان فياتور".

وأضافت: "نطلب من الناس تجنب المنطقة".

وبثت وسائل الإعلام فيديو يظهر نحو 50 شخصا على سطح المبنى، فيما قالت مصادر أخرى إن "آخرين تحصنوا بقاعة المؤتمرات".

وفي وقت لاحق، أعلنت أنها تقوم بإخلاء المبنى المحتجز به الرهائن في حي سانت لوران.

وتركز العملية على مكاتب شركة يوبيسوفت الفرنسية لصناعة ألعاب الفيديو في مونتريال.

وقالت المتحدثة باسم "يوبيسوفت هيذر ستيل" في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز": "نحن على علم بالموقف ونعمل عن كثب مع سلطات مونتريال".