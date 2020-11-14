أبو محمد المصري.. تفاصيل مقتل الرجل الثاني بتنظيم القاعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، عن مسؤولين بالمخابرات قولهم إن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، المتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتين أمريكيتين بأفريقيا عام 1998، قُتل في إيران أغسطس/آب الماضي خلال عملية أمريكية إسرائيلية مشتركة.

وذكرت الصحيفة أن رجلين كانا يركبان دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبو محمد المصري قبل 3 أشهر مضيفة أن العملية ظلت سرية منذ ذلك الحين.

وأضافت الصحيفة أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل ابنة المصري وهي أرملة حمزة ابن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن.

وقُتل أسامة بن لادن، مدبر هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 بالولايات المتحدة، في غارة أمريكية بباكستان عام 2011.

ووضع مكتب التحقيقات الفيدرالي أبو محمد المصري، على قوائم المطلوبين لدى الولايات المتحدة لدوره في تفجير السفارات الأمريكية 1998 في دار السلام بتنزانيا ونيروبي بكينيا ضمن 22 عضو من تنظيم القاعدة.



كما طرح مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن موقعه، واعتقل في إيران ثم وضع تحت الإقامة الجبرية.