شعر أبيض وكلمات مختصرة.. ترامب يقترب من الإقرار بالهزيمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حديقة الورود في البيت الأبيض وجذب الانتباه ليس بكلماته فقط، ولكن أيضا بشعره المميز، الذي كان يبدو أكثر شيبا باللون الرمادي والأبيض ومختلفا عن شكله المعتاد الأشقر البرتقالي.

وظهر ترامب (74 عاما) في مناسبات أقل منذ يوم الانتخابات، لكن يبدو أن لون شعره تغير في المناسبات العامة المحدودة التي حضرها منذ ذلك الحين.



ولفت اللون انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سخر كثيرون من الرئيس، وقال البعض إن شعره أو حلاقه تنازل عن وظيفته ومضى قدما في حياته، قبل فترة طويلة من اعتراف الرئيس نفسه بخسارة الانتخابات.

وقد ظل شعر ترامب، بشكله وطريقة تصفيفه، موضع اهتمام. خلال ترشحه الأول للرئاسة، حيث سمح لمضيف برنامج حواري ليلي بجذب شعره لإثبات أنه حقيقي.



وخلال كلمته المختصرة اقترب ترامب من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن، لكن دون أن يعلن ذلك صراحة، مشيراً إلى أن "الوقت كفيل بأن يخبرنا" أي إدارة ستكون في البيت الأبيض.

وترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتكلم خلال مؤتمر صحفي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض.

وقال ترامب "لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك. هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

وأضاف "من يدري أي إدارة ستكون (موجودة) أعتقد أن الوقت كفيل بأن يخبرنا بذلك".

ثم وقف ترامب جانبا بينما تولى مسؤولون آخرون التحدث عن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة لمكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 243 ألف شخص في الولايات المتحدة.

لاحقا غادر ترامب المؤتمر في حديقة الورود في البيت الأبيض دون الرد على المراسلين الذين كانوا يطرحون اسئلة من بينها "متى ستعترف بخسارتك الانتخابات، سيدي".

مصدر إحراج

وفي وقت سابق الجمعة، أكد الديمقراطي جو بايدن حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب.

جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، نتائج الفرز في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية المتبقيتين.

وأشارت وسائل الإعلام، ومن بينها "سي إن إن" و"إن بي سي"، إلى فوز جو بايدن في ولايتي جورجيا بـ(16 من كبار الناخبين)، وكارولاينا الشمالية بـ(15 صوتا).

وكان بايدن قال في تصريحات سابقة، إن "موقف الرئيس ترامب ورفضه لنتيجة الانتخابات، لن يغير من واقع فوزي بالرئاسة ولا يغير من خطة انتقال السلطة".

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: "لاقينا ترحيبا دوليا واسعا بعد فوزنا في الانتخابات الرئاسية".





وأكد بايدن أن "موقف ترامب يضر بالمؤسسات الدستورية"، لافتاً إلى أن فوزه أعاد الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية".

ووجه بايدن حديثه لترامب، قائلا "أتطلع إلى التحدث إليك"، لافتا إلى أن رفض ترامب الإقرار بهزيمته يعد "مصدر إحراج".

وقال إنه "لا شيء سيوقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزي في الانتخابات"، مضيفاً أن "انتقال السلطة له يسير على قدم وساق على الرغم من رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات".

وشن الرئيس المنتهية ولايته حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن يعرض أي أدلة عليها.



