عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبو محمد المصري.. تفاصيل مقتل الرجل الثاني بتنظيم القاعدة مع أرملة حمزة بن لادن

السبت 14 نوفمبر 2020

الخليج 365

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، عن مسؤولين بالمخابرات قولهم إن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، المتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتين أمريكيتين بأفريقيا عام 1998، قُتل في إيران أغسطس/آب الماضي خلال عملية أمريكية إسرائيلية مشتركة.



وذكرت الصحيفة أن رجلين كانا يركبان دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبو محمد المصري قبل 3 أشهر مضيفة أن العملية ظلت سرية منذ ذلك الحين.

وأفادت المعلومات أن المصري قتل مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن.

ووضع مكتب التحقيقات الفيدرالي أبي محمد المصري، على قوائم المطلوبين لدى الولايات المتحدة لدوره في تفجير السفارات الأمريكية 1998 في دار السلام بتنزانيا ونيروبي بكينيا ضمن 22 عضو من تنظيم القاعدة.

كما طرح مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن موقعه، واعتقل في إيران ثم وضع تحت الإقامة الجبرية.