بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 38 في حادث انقلاب أتوبيس سياحي بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

لقيت طفلة مصرعها، أصيب 38 قبطيًا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في انقلاب اتوبيس نقل سياحي خلال عودتهم من احتفال مولد مارجرجس بدير المحروس بغرب قنا، جراء السرعة المفرطة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارا بإصابة 39 قبطيا في انقلاب اتوبيس نقل، بطريق قنا-الأقصر الغربي، جراء السرعة المفرطة، جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام عبر 20 عربة إسعاف.

جاءت أسماء المصابين كالتالي :

ميلاد جوزيف إبراهيم 35 عاما، جيرين نصر سفين 23 عاما، عماد عدلي سمعان 42 عاما، رنا مجدي فهمي 26 عاما، كورلس ناجح راشد 32 عاما، منى نعيم فتوح 60 عاما، جوفير راضي صادق 5 أعوام، توماس حسني سليم 19 عاما، ناصر سعد عبدالملاك 35 عاما، نيرمين فايز منسي 17 عاما، أبنوب فايز منسي 30 عاما، هناء مجلع جرجس 55 عاما، هناء ربيع راجي 61 عاما، ياسمين ربيع حسب الله 28 عاما، مروة عبدالمنعم أمين 16 عاما، يزن كورلس أمين عامين، كرولس زكريا دانيال 29 عاما، ريهام مصري عدلي 29 عاما، آدم هاني عياد 6 سنوات، ماريا راضي صادق 10 سنوات، حنان سعد عبدالملاك 35 عاما، هناء وليم عياد 44 عاما، كريستين زكريا عياد 49 عاما، تيريزا نسيم تمساح 55 عاما، لويس مصري وليم 69 عاما، ايمون سليمان عياد 16 عاما، انطنيوس يسري تواضروس 42 عاما، ايناس عادل ميتري 21 عاما، بولا يسري تواضروس 39 عاما، مجدي دنيال أيوب 50 عاما، نجدي نور أيوب 55 عاما، مريم مجدي دنيال 24 عاما، أبانوس مجدي دانيال 28 عاما، زيزي روماني صابر 17 عاما، نجوى سعد عبدالملاك 40 عاما، اندرو مجدي فهمي 65 عاما، سهير رزق الله صادق 60 عاما، بينما توفت آية محمد سلامة جراء نزيف في المخ خلال نقلها عبر الإسعاف.

تحرر محضر بالحادثة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.