إصابة 39 شخصا في حادث تصادم بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- (أ ش أ):

أصيب 39 شخصا بإصابات مختلفة في حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدي شركات السياحة وسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي (قنا / الأقصر) أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا. تلقى مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد إخطارا بوقع حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس تابع لإحدى شركات السياحة بالطريق الصحراوي الغربي (قنا / الأقصر) أمام قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، مما أسفر عن إصابة 39 شخصا، تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف لموقع الحادث؛ لنقل المصابين لمستشفى قنا العام، وحرر المحضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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