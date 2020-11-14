رغم الخسارة.. ترامب وإدارته يعملان استعدادا لولاية ثانية

السبت 14 نوفمبر 2020

أكد مستشار للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي يرفض الإقرار بهزيمته، أن البيت الأبيض يعمل كما لو أنه يستعد لولاية ثانية.



وقال بيتر نافارو، أحد مستشاري ترامب الاقتصاديين، في تصريحات لمحطة "فوكس بيزنيس": "في البيت الأبيض نواصل العمل كما لو أننا بصدد ولاية ثانية لترامب".

وأضاف "من المهم جدا (..) أن ندرك أننا نريد بطاقات اقتراع يمكن التحقق منها وعملية اقتراعية قانونية وتحقيقا حول العدد المتزايد من شكاوى التزوير تقدم بها شهود وقعوا إفادات خطية بعد أداء القسم".

وأعلن ترامب، الجمعة، أنه قد يشارك في تجمع السبت بواشنطن ينظمه مؤيدون لمزاعمه، حول تزوير الانتخابات.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تثلج صدري رؤية هذا الدعم الهائل، خاصة التجمعات العفوية التي بدأت في الظهور بكل أنحاء البلاد، بما فيها تجمع السبت في العاصمة. سأحاول حتى زيارته وإلقاء التحيّة".

ويعقد ترامب، الجمعة، اجتماع عمل حول جائحة كورونا التي تتفاقم بشكل خطر في الولايات المتحدة.

وباشر ترامب، الذي يرفض الحديث إلى الصحفيين منذ 10 أيام، عند الظهر بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ) اجتماعا لعملية "وارب سبيد" التي تنسق استراتيجية الحكومة حول التلقيح ضد كورونا.

وأعلن متحدث باسمه أنه سيتحدث عن لقاح ضد هذا الوباء عند الساعة (21,00 بتوقيت جرينتش).

وأكد ترامب، الجمعة، مجددا أنه الفائز بالاقتراع الرئاسي، كاتبا في تغريدة "انتخابات مزورة!".

ويرفض ترامب حتى الآن الإقرار بهزيمته بعد أسبوع تقريبا على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بها، استنادا إلى نماذج ترتكز على فرز الأصوات في غالبية ولايات البلاد.

وشن الرئيس المنتهية ولايته حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن عرض أي أدلة عليها.

وصوّت نحو 78 مليون ناخب لصالح جو بايدن وهو عدد قياسي، وطالبت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الجمهوريين بوقف ما وصفته بأنه "سيرك سخيف"، مؤكدة أن "الانتخابات انتهت".