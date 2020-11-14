وحدة كوماندوز فرنسية تقتل 30 إرهابيا في مالي

السبت 14 نوفمبر 2020

قتل عناصر من قوة بارخان الفرنسية نحو 30 إرهابيا، بالقرب من وسط مالي، حسب ما أعلن الجيش الفرنسي السبت.



وخاض عناصر من الكوماندوز كانوا على متن طائرات هليكوبتر ومدعومين بمقاتلات "ساعات عدة من القتال على الأرض" في عملية أدت إلى "تحييد عشرات" الإرهابيين، بحسب ما أعلنت رئاسة أركان الجيش الفرنسي على تويتر.

وقال المتحدث باسم الجيش الكولونيل فريدريك باربري، أن "حوالى 30 عضوا في جماعة إرهابية مسلحة قُتلوا".

وأضاف أن مقاتلات ميراج ومروحيات تايغر قتالية دعمت قوات الكومندوز الجبلية في العملية.

وقال الجيش إنه تم تدمير أو الاستيلاء على حوالى 20 دراجة نارية بالإضافة إلى أسلحة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الفرنسي أن قوة "بارخان" قتلت "با أغ موسى" القائد العسكري لجماعة نصرة الإسلام.

وأشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بيان بالعملية التي تطلبت "وسائل استخباراتية كبيرة وقوة اعتراض مكونة من مروحيات وقوات برية" شنت هجوما على با أغ موسى الذي وصفته بأنه "القائد العسكري" لـ"جماعة نصرة الإسلام" و"أحد الكوادر التاريخيين للتيار الإرهابي في (منطقة) الساحل".

وأوضح البيان أن با أغ موسى "يعتبر مسؤولا عن هجمات عدة ضد القوات المالية والدولية وكان يعد من القادة العسكريين الإرهابيين الرئيسيين في مالي مكلف خصوصا تأهيل مجندين جدد".

وكان الجيش الفرنسي قتل في يونيو/حزيران في عملية في مالي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب عبد المالك دروكدال، وشكل ذلك انتصارا كبيرا.