ترامب: الوقت سيوضح من يحكم الولايات المتحدة في يناير

السبت 14 نوفمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت، إن الوقت سيوضح من الذي سيتولى منصب الرئاسة في يناير/كانون الثاني المقبل، مؤكدا أنه لن يتم فرض الإغلاق العام في البلاد تحت أي ظرف.



وترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتكلّم خلال مؤتمر صحفي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض.

وأضاف ترامب، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن لقاح شركة "فايزر" سيكون الأكثر فاعلية ضد فيروس كورونا، وسيتم توزيعه على المسنين والعاملين في الخطوط الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد ترامب، أن ملايين الجرعات من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا سيكون في متناول الشعب قريباً، وتابع قائلًا: "لقاح شركة "فايزر" سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، إن "اقتصادنا يتعافى الآن بسبب تواجد لقاح ضد فيروس كورونا".

وشن الرئيس المنتهية ولايته حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن يعرض أي أدلة عليها.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية أن الديمقراطي جو بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن الى 306.