شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تفترب من الربع مليون والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- كورونا نشر قبل دقيقة واحدة - 3:07 صباحًا, 14 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 194,610 إصابات مؤكدة و 1,147 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,508,864 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 242,216 حالة وفاة.

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