شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 29 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل يوم الجمعة إنها سجلت 29070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و456 وفاة. وسجل البلد الواقع بأمريكا الجنوبية خمسة ملايين و810652 حالة إصابة و164737 وفاة في المجمل.

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