شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعترف «ترامب» بالهزيمة في الانتخابات؟ والان نبدء بالتفاصيل

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، وكأنه يقر بأنه لن يبقى في البيت الأبيض على الأرجح لفترة أطول، وذلك خلال إعلانه عن خطط ترخيص وتوزيع لقاح لفيروس كورونا

وتم الإعلان عن فوز منافسه جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، لكن ترامب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويحارب محاموه النتائج في المحاكم، دون تحقيق أي نجاح.

وبدأ ترامب تصريحه: "هذه الإدارة لن تدخل في عملية إغلاق"، مكررا تعهده منذ عدة أشهر بعدم العودة إلى عمليات الإغلاق واسعة النطاق بسبب جائحة فيروس كورونا ، حتى وسط تزايد كبير في أعداد الإصابات اليومية.

وأضاف ترامب: "آمل أن، مهما حدث في المستقبل، من يعرف أي إدارة ستكون، أعتقد أن الوقت سيخبرنا بذلك. لكنني أقول لكم أن هذه الإدارة لن تفرض عملية إغلاق".

وتحدث وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير المستشارين التجاريين للبيت الأبيض بيتر نافارو قبل أيام عن إدارة ثانية لترامب.

وأعلن بايدن فوزه بعد أن أعلنت جميع وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى فوزه في الانتخابات، وبدأ العملية الانتقالية ، حتى مع رفض البيت الأبيض التعاون.