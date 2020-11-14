شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المشتركة: محاسبة الإرهابيين وفق القانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، مساندتها وتأييدها جميع الإجراءات التي يتخذها تحالف دعم شرعية اليمن، في وجه جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية، باستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، بالطائرات «المفخخة»، فيما شددت القيادة المشتركة على محاسبة القيادات المسؤولة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد أمين منظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين في بيان أمس الجمعة، أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأدان العثيمين التصعيد الأخير من ميليشيات الحوثي الإرهابية التي أطلقت أمس الأول الخميس، خمس طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة تمكّنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

وأيّدت منظمة التعاون الإسلامي ما جاء في بيان التحالف الذي أكد فيه على أنه «ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

واعترض ودمّر تحالف دعم الشرعية في اليمن (5) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وقال المُتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، في بيان صباح الجمعة: إن قوات التحالف المشتركة تمكّنت - ولله الحمد - الخميس الماضي، من اعتراض وتدمير عدد (5) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح العميد المالكي استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة، مما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية، وبيّن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قِبَل الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أنها تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية، وتطبّق الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية، ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة.

مؤكدًا على أنه ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.